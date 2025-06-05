«Серьезная потеря для науки»: умер академик РАН Эдуард Волков

Он был одним из крупнейших ученых в области теплоэнергетики.

Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, академик РАН Эдуард Волков. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российской академии наук.

«К сожалению, из жизни ушел Эдуард Петрович Волков. Для российской и мировой науки это серьезная потеря», — сказал собеседник агентства, представитель РАН.

Президент РАН Геннадий Красников назвал Эдуарда Волкова талантливым ученым и авторитетным специалистом в области энергетики. Своему делу он посвятил всю жизнь и достиг больших успехов в работе.

Ученый исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев. При его участии запустили экспериментальную установку, которая может перерабатывать сотни тонн горючих сланцев в сутки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 33 лет: умер экс-хоккеист «Металлург Магнитогорск» Кирилл Лебедев. Он также играл за «Сочи», «Сибирь» и «Куньлунь». Лебедев родился 1 октября 1991 года в Магнитогорске. В 2009 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе команды «Стальные лисы», продемонстрировав яркую игру и высокий потенциал.