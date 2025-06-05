Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента

Проекты НМГ получили награды на IV Национальной премии интернет-контента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мероприятие проводится с 2022, а победителей выбирают в 22 номинациях.

Национальная Медиа Группа (НМГ) была удостоена наград за свои проекты на IV Национальной премии интернет-контента, которая организовывается Институтом развития интернета (ИРИ).

Церемония награждения состоялась в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Среди победителей в номинации игровой сериал до 30 минут оказалась «Любопытная Варвара», а среди лауреатов в номинации игровой сериал более 30 минут — «ГДР». Оба проекта произведены онлайн-кинотеатром Wink, который входит в активы медиахолдинга НМГ.

Финалистов премии, по уже сложившейся традиции, выбирает экспертный совет. А победу в категориях присуждает профессиональное жюри. Ведущими церемонии стали актеры Павел Деревянко, Сергей Бурунов и певица Алина Астровская.

Всего победителей выбирали в 22 номинациях. Национальная премия интернет-контента проводится с 2022 года. Она была учреждена для популяризации создания онлайн-материалов и их авторов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Национальная Медиа Группа запускает платформу для помощи подросткам.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.63 90.66
1.35
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

22:45
В ООН назвали угрозы США для завершения конфликта на Украине неэффективными
22:25
Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента
22:10
Более 20 детей были госпитализированы с поезда Екатеринбург — Анапа
21:55
Бюджетных мест в московских колледжах станет больше
21:35
Российские бойцы вывозят из Сумской области захваченную западную технику
21:20
«Мы заключили сделку»: Трамп об урегулировании споров с Китаем

Сейчас читают

В отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025