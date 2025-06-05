Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента

Мероприятие проводится с 2022, а победителей выбирают в 22 номинациях.

Национальная Медиа Группа (НМГ) была удостоена наград за свои проекты на IV Национальной премии интернет-контента, которая организовывается Институтом развития интернета (ИРИ).

Церемония награждения состоялась в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Среди победителей в номинации игровой сериал до 30 минут оказалась «Любопытная Варвара», а среди лауреатов в номинации игровой сериал более 30 минут — «ГДР». Оба проекта произведены онлайн-кинотеатром Wink, который входит в активы медиахолдинга НМГ.

Финалистов премии, по уже сложившейся традиции, выбирает экспертный совет. А победу в категориях присуждает профессиональное жюри. Ведущими церемонии стали актеры Павел Деревянко, Сергей Бурунов и певица Алина Астровская.

Всего победителей выбирали в 22 номинациях. Национальная премия интернет-контента проводится с 2022 года. Она была учреждена для популяризации создания онлайн-материалов и их авторов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Национальная Медиа Группа запускает платформу для помощи подросткам.