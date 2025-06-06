Игры для ребенка с аутизмом: рекомендации логопеда-дефектолога

Дети с расстройством аутистического спектра разные, но некоторые черты их объединяют. Например, они не спешат заговорить и не учатся важным навыкам, так как не хотят повторять за взрослыми.

Современная психиатрия сегодня знает об аутизме куда больше, чем несколько десятилетий назад. В России официальный диагноз появился лишь в 2014 году, но с тех пор специалисты значительно продвинулись и в изучении этой особенности развития, и в коррекционной работе.

Расстройство аутистического спектра (РАС) многогранно, однако сейчас его уже можно выявить в раннем возрасте по ряду наиболее распространенных проявлений. В их числе отстраненность от общества, задержка речи или отсутствие интереса к подражанию.

РАС — это не болезнь, а особенность развития. И под нее надо подстроиться

Последнее влечет за собой проблемы с обучением, а также освоением бытовых навыков и самообслуживания. Так, нормотипичные дети смотрят на родителей и начинают убирать за собой, одеваться без помощи, пользоваться столовыми приборами и так далее.

Аутист же может вообще не замечать деятельности мамы и папы, пока они ему не понадобятся для решения конкретной задачи. Достать печенье, например. Запустить желание ребенка имитировать действия взрослых и закреплять результат крайне важно.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru логопед-дефектолог Оксана Борщева рассказала, какие игры стимулируют этот интерес к повторению действий старших. Вводить их можно с трех лет.

Самое приятное, что если ситуация и состояние ребенка позволяют, мама может сама тренировать малыша в домашних условиях. И таким образом помогать ему принять условия внешнего мира, сделать его понятнее.

Стаканчики

Фото: 5-tv.ru

Итак, сядьте напротив ребенка, возьмите цветные стаканчики, лучше не стеклянные, а пластиковые, и так, чтобы каждого цвета было поровну. Расставьте стаканы симметрично, чтобы подкрепить заинтересованность малыша, который наверняка будет в восторге от этой самой симметричности.

Стремление к упорядочиванию — один из самых распространенных маркеров РАС. Затем берите дополнительные предметы, например, нейтрального цвета деревянные фишки, и бросайте по одной в стакан. Ребенок должен повторить, попасть в тот же стакан. Постепенно увеличивайте количество брошенных фишек. Это будет стимулировать подражание.

«Ку-ку!»

Фото: 5-tv.ru

Вам хватит пары фигурок животных и куска прозрачной ткани. Настолько, чтобы игрушки было видно, иначе ребенок может испугаться исчезнувшего под полотном предмета. Поднимайте ткань и спрашивайте, кто под ней спрятался. Подсказывайте по необходимости. А когда поднимете платок, говорите: «Ку-ку!».

Приберегите отрез, чтобы практиковать это упражнение с другими объектами, затем пробуйте заменить на непрозрачный. Очень удобная игра, в которую можно играть буквально в любой момент. А дитя будет учиться концентрироваться, произносить звуки, разделять эмоции родителей и повторять за ними.

Сквиш

Фото: 5-tv.ru

Антистресс-игрушки, которые меняют свой внешний вид при сжатии, тоже отлично подойдут для игр с маленьким аутистом. Например, такие, как бобр, выпрыгивающий при нажатии из дупла. Надавили, зверек «выглянул», сказали «Ку-ку!».

Подобные сквиши также благотворно влияют на погашение потребности в тактильной деятельности. Ребенок со временем начнет сам сжимать игрушку, чтобы получить результат, и через движение руки задействовать периферийную нервную систему.

Эта система объединит в голове малыша действие и произношение звука. Не жалейте сил на повторение игр, звуки издавайте четко и в голос, не забывайте демонстративно артикулировать, и вы будете замечены, а потом и вовлечете чадо.

Вместо антистресс-игрушки подойдут кинетический песок, мыльные пузыри и так далее. Все, что завлекает визуально и на уровне физических ощущений. Даже просто «жмякать» нечто тактильно приятное — очень полезно.

В заключении эксперт отметила, что самое главное — делать игры регулярными, ежедневными и разнообразными. А если нужна помощь, необходимо обратиться за советом к психологу, нейропсихологу, психиатру или логопеду-дефектологу.

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