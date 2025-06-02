Слово тоже ранит: педагога осудили за жестокое обращение с «особенным» ребенком в Красноярском крае

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Педагога спецшколы осудили за жестокое обращение со страдающим аутизмом ребенком

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws; 5-tv.ru

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Экс-учительница свою вину не признала.

Педагога спецшколы в Красноярском крае признали виновной в жестоком обращении с ребенком, страдающим аутизмом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

«380 часов обязательных работ получила экс-учительница Красноярской специализированной школы за жесткое обращение с третьеклассником», — проинформировало ведомство.

По данным прокуратуры, педагог с ноября 2023-го по апрель 2024 года систематически издевалась над своим учеником, у которого поставлен диагноз аутизм. Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, она оскорбляла и унижала мальчика.

Известно, что ребенок не разговаривает, однако понимает все, что происходит вокруг. В последнее время его поведение изменилось: он стал тревожным и возбудимым. Это заметила мама школьника и, чтобы выяснить причину негативного влияния, положила в портфель сына диктофон. На записи родительница услышала нецензурную брань, оскорбления и угрозы в адрес ребенка со стороны учителя.

Экс-педагог своей вины не признала, заявив, что использовала лишь слова, а они, по ее мнению, к жестокому обращению не имеют никакого отношения.

Суд признал ее виновной и кроме общественных работ обязал учительницу выплатить 200 тысяч рублей пострадавшему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хирург из Франции осужден на 20 лет за многолетнее насилие над сотнями детей.

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