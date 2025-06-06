Задержанные из-за диверсии поезда прибывают в пункты назначения

Эфирная новость 36 0

Ранее неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна в Воронежской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге встретили пассажиров поезда, задержанного в результате диверсии на железной дороге в Воронежской области.

А несколько часов назад в Адлер прибыл еще один состав. Тот самый, машинист которого вовремя заметил поврежденные рельсы и успел затормозить. В результате из привычного графика выбились более 20 поездов. Пассажирам провели несколько часов в ожидании.

«Ну где-то часов шесть простояли...» — вспоминает одна из пассажиров.

«Страшно нам не было. Ничего такого мы не слышали», — говорит другая пассажирка.

Установлено, что полотно было повреждено в результате подрыва. И готовили его с расчетом на большое количество жертв. По этому участку ходят составы из Петербурга и Москвы — на юг нашей страны и обратно. Многие сейчас едут на отдых с детьми.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.63 90.66
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
Увеличилось число пострадавших в результате ДТП с автобусом с детьми в Хабаровском крае
10:58
Мать исчезнувшей 9 лет назад девушки уверена: на нее могли оказать влияние
10:40
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
10:21
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даниила из Волгограда
10:12
Береги кожу смолоду: насколько рано нужно начать принимать коллаген
10:02
Задержанные из-за диверсии поезда прибывают в пункты назначения

Сейчас читают

Успела родить двоих: как жила все эти годы пропавшая на девять лет девушка из Петербурга
Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025