Крах бизнес-империи и страшный компромат: чем обернется конфликт Маска и Трампа

Хоть ссора политиков и была ожидаема, она все же смогла поразить общественность.

Исходя из данных Bloomberg Billionaires Index — списка богатейших людей мира, Илон Маск за сутки лишился 34 миллиардов долларов. Эти показатели — результат неудачного вложения. Вложения ресурсов в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

Большинство наблюдателей и политических экспертов давно спрогнозировали такой исход. Сценарий, при котором в Белом доме рука об руку работают два эгоцентричных миллиардера, один из которых — глава государства, а второй — спонсор его предвыборной компании, слишком утопичен.

Тем не менее, публичная ссора Трампа и Маска смогла удивить общественность. Во-первых, никто не мог ожидать, что миллиардеры разругаются так скоро. Во-вторых, никто не предполагал таких масштабов — каждый из участников конфликта хочет уничтожить другого, и, учитывая власть, которой они обладают, планы одного из них могут воплотиться в жизнь.

Скандал между Трампом и Маском разгорелся в социальной сети Х вечером 5 июня. О его причинах и последствиях — в материале 5-tv.ru.

«Я очень разочарован в Илоне»

Фото: Reuters/Nathan Howard

Еще 21 апреля газета The Washington Post сообщила, что Илон Маск завершает работу в правительстве США. Бизнесмен поспешил объясниться: он, мол, устал терпеть нападки оппонентов, в частности — левых политических сил.

«(Маск. — Прим. ред.) хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», — сказано в публикации издания.

Всплыла еще одна деталь — срок пребывания Маска в правительстве истек 30 мая. Тогда его продление было под вопросом. Сейчас, конечно, ситуация вполне очевидна.

Далее Маск, в свойственной ему манере, раскритиковал «Большой и прекрасный» законопроект (One Big Beautiful Bill), инициированный самим Дональдом Трампом. По мнению бизнесмена, этот документ обращает в ничто результаты, достигнутые DOGE.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — написал Илон.

Со стороны бизнесмена это было очень дерзко. Дело в том, что «Большой и прекрасный» законопроект — самый спорный проект с тех пор, как Трамп пришел к власти. В Конгрессе документ обсуждали несколько недель, затем — внутри Республиканской партии.

Следующим этапом стали многочасовые ночные дебаты. После них Палата представителей приняла законопроект. Оставалось получить только одобрение Сената. Тогда телеканал CBS сообщил, что верхняя палата отказалась принимать текущий вариант билля. Его отложили на неопределенный срок.

«Извините, я больше не могу это терпеть. Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — комментировал документ бизнесмен.

В этой ситуации колкие замечания Маска оказались весьма некстати. Источник Reuters сообщил, что многие высокопоставленные чиновники Белого дома были в ярости от слов бизнесмена. В их числе, например, заместитель главы аппарата Стивен Миллер. Эта реакция вполне закономерна, ведь чиновники были вынуждены созвать сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить поддержку Трампом пакета мер.

Трамп долгое время не комментировал ни уход Маска из Белого дома, ни его резкие слова. Однако 5 июня на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем американский президент все-таки не сдержался и раскритиковал бизнесмена. Его слова звучали в трансляции Белого дома.

«Я очень разочарован в Илоне, я во многом ему помогал», — сказал он.

Маск, кажется, только этого и ждал. Стоило Трампу договорить, как в социальной сети Х бизнесмен опубликовал ответ.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в сенате», — написал он.

«The New York Times врет как проклятая»

Фото: Reuters/Carlos Barria

Несмотря на скоротечность конфликта Маска и Трампа, события все же развивались вполне последовательно. Первым «звоночком» стали пошлины, которые президент США ввел против большинства государств мира. Это решение здорово ударило по предприятиям Маска, он не был в восторге от действий американского лидера.

Тогда бизнесмен впервые позволил себе пусть и косвенно, но раскритиковать политику Белого дома. Он призвал Трампа создать зону свободной торговли США с Евросоюзом. Тогда конфликт спустили на тормозах, но он внес свою лепту в дальнейшее развитие отношений между политиками.

Газета The Washington Post неоднократно писала о ненависти Маска к советнику по торговле США Питеру Наварро. Последнего считают одним из архитекторов экономической политики Трампа, а также одним из самых приближенных к нему людей.

Далее — новость о том, что Маск оставляет должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Пока одни восприняли этот шаг как подтверждение слухов о напряженных отношениях между Трампом и Маском, другие были уверены — бизнесмен не в состоянии больше работать из-за наркотической зависимости.

«Я не принимаю наркотики! The New York Times врет как проклятая», — негодовал Маск.

«Настало время сбросить настоящую бомбу»

Фото: Reuters/Nathan Howard

Громкие слова Маска о том, что победа Трампа на выборах является его заслугой, не остались без ответа. Причем американский лидер не уступил бизнесмену в категоричности — он пригрозил срезом всех субсидий для предприятий Маска.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого», — написал Трамп.

Далее — президент США заявил, что Маск «выдохся» и «сошел с ума». Таким образом Трамп намекнул, что бизнесмен покинул администрацию не по собственному желанию, а был выдворен с подачи американского лидера.

Маск оказался глубоко возмущен этим заявлением. Он изменил ход конфликта и заявил, что Трамп имеет отношение к скандалу, связанному с файлами миллиардера Джеффри Эпштейна, который превратил один из островов Карибского моря в бордель с несовершеннолетними девушками.

«Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск.

На этом бизнесмен не остановился. Он сообщил о своем намерении вывести из эксплуатации космический корабль Dragon. Правда, от этих слов вскоре отказался. За ними последовали другие смелые заявления — например, поддержка идеи о третьем импичменте Трампу и передаче власти вице-президенту Штатов Джей Ди Вэнсу.

Потери и последствия

Фото: Reuters/Nathan Howard

Конфликт между миллиардерами не пройдет бесследно. Их обоих ждут серьезные потери как в финансовой, так и в политической сферах.

Акции компании Трампа Trump Media& Technology Group (TMTG) уже упали на 8%. Это стоило американскому лидеру 202 миллиона долларов. Упал в цене и связанный с ним мемкоин — теперь он дешевле на 10%, а Трамп — беднее на 900 миллионов долларов. Всего за день президент США потерял 1,1 миллиарда.

Конфликт способен привести к расколу внутри Республиканской партии в Конгрессе США. Это замедлит и без того непростой процесс принятия ключевых законопроектов, в том числе бюджетных инициатив Трампа. Кроме того, влияние республиканцев, без сомнения, ослабнет на промежуточных выборах 2026 года.

Ссора с Маском подорвала авторитет Трампа среди технологических лидеров. Это ставит под удар его политические амбиции и финансирование кампаний. В конце концов, не стоит забывать о компромате, которым козыряет Маск — причастность к делу Эпштейна может стать пятном на репутации Трампа, от которого он никогда не отмоется.

При этом нельзя сказать, что Илон Маск находится в выигрышном положении. Акции Tesla потеряли $152,4 млрд рыночной стоимости в один день. В истории компании ранее никогда не было таких крупных однодневных падений.

Высока вероятность, что Маск лишится еще и федеральных контрактов на миллиарды долларов, в том числе по SpaceX. Как при таких обстоятельствах выполнять условия соглашений с NASA и Пентагоном — большой вопрос.

Маска могут отвергнуть обе политические силы США. Дело в том, что он внес значимый вклад в избирательную кампанию Трампа. Следствием их конфликта станет отсутствие Илона на выборах в 2026 году. Он потеряет влияние среди как республиканцев, так и среди демократов.

Ну и наконец, бизнес-империя Маска может потерять свое могущество вместе с государственными субсидиями.

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