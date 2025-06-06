Трампа припугнули проклятием Зеленского: «Еще не поздно это остановить»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Депутат Рады Дмитрук: по президенту США Трампу ударило проклятье Банковой

Трампа настигло проклятие Зеленского, заявили в Раде

Фото: Zuma/ТАСС

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Многие политики пали после «сотрудничества» с Киевом. Президент США следующий?

Знаменитое проклятье Банковой настигло президента США Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. Таким образом он дополнил пост, в котором высказывался об опасениях относительно возможных проблем американского лидера. Причина проблем — связь с Владимиром Зеленским.

«Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киеве. Точнее, на Банковой… Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми. Но еще не поздно это остановить», — заявил Дмитрук.

Депутат не раз комментировал контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Прежде он призывал главу Белого дома как можно скорее закрыть все вопросы с украинским коллегой. Потому что если он этого делать не планирует, то может уже сейчас готовиться к собственной политической смерти.

Проклятие Зеленского или проклятие Банковой — нечто вроде суеверия в кругах представителей власти. И обсуждается оно далеко за пределами Рады. Согласно этой теории, любой политик, который решается пожать руку лидеру киевского режима, мгновенно начинает терять позиции и впоследствии профессионально гибнет.

В числе жертв этого подобия кармы называются экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его последовательница Лиз Трасс, которая продержалась на посту всего 50 дней, убитый 8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Кроме того, экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, ему и вовсе был объявлен импичмент, а также недавно умерший после долгой болезни Папа Римский Франциск.

Не только проклятия — проблема Трампа. Американский президент в пух и прах разругался со своим советником, миллиардером и изобретателем Илоном Маском. Ранее 5-tv.ru выяснял, что между ними произошло.

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