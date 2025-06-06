Гросси предложили стать посредником в обсуждении американского топлива на ЗАЭС

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Глава МАГАТЭ может помочь договориться с США по их горючему на ЗАЭС

Гросси может стать медиатором в вопросах использования американского-топлива

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Алексей Лихачев попросил Рафаэля Гросси стать медиатором в вопросах американского топлива за Запорожской АЭС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси предложил ему стать посредником в обсуждении судьбы американского топлива, которое находится на Запорожской аэтомной электростанции (ЗАЭС), об этом сообщает ТАСС.

Сейчас на ЗАЭС в четырех блоках из шести горючее США загружено в активную зону. Еще один комплект расположен в хранилище. По итогам решений топливо могут как запустить в работу, так и вернуть поставщикам.

Приоритетной темой встречи делегаций стала безопасность как самой ЗАЭС так и сотрудников агентства, работающих на объекте. Лихачев подчеркнул, что присутствие работников МАГАТЭ и миссии МАГАТЭ на электростанции — серьезный фактор ее физической безопасности».

Как писал 5-tv.ru, самолет Рафаэля Гросси приземлился рано утром в аэропорту Храброво. Затем началась встреча в формате «один на один». О том, что следующий этап переговоров состоится в Калининграде, стало известно в конце мая.

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