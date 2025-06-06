Банк России показал, что период «закручивания гаек» в экономике России подошел к концу.

Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Денежно-кредитная политика смягчена, экономика сможет развиваться в спокойном темпе. Вывод однозначен — ситуация с инфляцией в стране начинает улучшаться.

Ключевая ставка — процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Иными словами, это «цена», которую платят организации, когда «одалживают» деньги у Банка России.

Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики. Когда она высокая, кредиты для бизнеса и населения становятся дороже, а проценты по вкладам — выше. Когда низкая — кредиты дешевеют, но и доходность по депозитам снижается.

Изменение ключевой ставки — способ контролировать инфляцию. Когда инфляция растет, Центробанк может повысить ставку, чтобы понизить спрос на кредиты. Если экономику необходимо поддержать, Банк России снижает ставку — деньги дешевеют, стимулируются инвестиции.

Снижение ключевой ставки сильно изменит жизнь россиян. Объясняем, как именно — в материале 5-tv.ru.

Время брать ипотеку?

Снижение ключевой ставки на 1% означает, что коммерческие банки могут брать деньги у Центробанка дешевле. Россияне непременно заметят последствия этих изменений — подешевеют кредиты.

Банки, получая деньги по низкой ставке, смогут снизить проценты по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Кредиты станут доступнее, люди смогут брать их чаще и на выгодных условиях. А те, кто уже имеет кредиты с высокими ставками, получат возможность перекредитоваться под меньший процент и таким образом уменьшить ежемесячный платеж.

При этом вклады станут менее выгодными — банки будут платить меньше процентов по депозитам.

Однако не стоит надеяться, что эффект от снижения ставки будет моментальным. Банки уже несколько недель снижали ставки по вкладам в ожидании снижения ключевой ставки. К тому же, ставка снизилась лишь на 1%.

Если ЦБ продолжит снижать ставку, то цены на некоторые ценные бумаги, особенно инвестиционные облигации с плавающим доходом, могут упасть, так как их доходность связана с ключевой ставкой.

Особенно важное последствие снижения ключевой ставки — замедление инфляции. То есть, рост цен в стране притормаживается. В апреле с учетом сезонности он составил 6,2%, если сравнивать с этим же периодом прошлого года. А в предыдущем квартале показатель достигнул 8,2%. Годовая инфляция, по данным на 2 июня, больше не двузначная — она замедлилась до 9,8%.

Дальше — больше?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Увы, снижение ключевой ставки сейчас не является знаменем резких перемен в экономике. Эксперты прогнозировали гораздо более значительное снижение, разница в 1% не делает ставку ощутимо ниже, денежно-кредитная политика останется суровой.

С точки зрения Центробанка, признаки переохлаждения экономики, которые требовали бы экстренного смягчения мер, отсутствуют. Следовательно, ЦБ намерен придерживаться подобной политики до конца 2025 года.

Центробанк ожидает дальнейшего снижения ставки. Однако это зависит от многих факторов — например, от того, насколько равномерно будут падать цены на товары и услуги. Сейчас есть риск, что инфляция снова ускорится, потому что цены по категориям падают неоднородно. Особенно это заметно на продуктах питания: они дорожают быстрее, чем, например, техника или мебель.

Люди ждут, что с 1 июля повысятся тарифы на коммунальные услуги. Это сильно влияет на ожидания по росту цен. И, хотя ЦБ учитывает это в своих прогнозах, ожидания граждан поддерживают инфляцию.

Центробанк рассчитывает, что уже в 2026 году инфляция достигнет желаемого уровня — 4%. В связи с этим есть вероятность, что на следующем заседании по кредитам, которое состоится 25 июля, ставка снова снизится.

Радует, что на рынке труда ситуация становится стабильной. Число новых вакансий снижается, люди не требуют повышения зарплат. По мнению экспертов, к концу года возможно падение ключевой ставки до 17-18%.

В любом случае снижение ключевой ставки — сигнал, что период «закручивания гаек» в экономике подошел к концу. Теперь компании, которые раньше из-за высокой ставки были вынуждены копить деньги, смогут вкладывать их в новые проекты и развитие. Это значит, что бизнес получит больше возможностей для роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЦБ отметили существенное замедление инфляции в России.