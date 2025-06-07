Родила дома, завернула в пакет и выбросила из окна: задержана 15-летняя мать найденного младенца

Новорожденную девочку заметили проходившие мимо дворники.

Новорожденную девочку обнаружили в полиэтиленовом пакете в поселке Дубровка Ленинградской области. Как оказалось, малышку родила 15-летняя девушка дома, после чего выбросила ее из окна первого этажа дома.

К счастью, этого не произошло, девочку своевременно нашли и доставили в больницу. Саму горе-маму задержали. Подробности произошедшего — в материале 5-tv.ru.

Завернула в пакет Фото, видео: Telegram/Следком Ленинградской области/sledcom47; 5-tv.ru

Новорожденную девочку, завернутую в пакет, нашли 5 июня два дворника на улице Томилина в поселке Дубровка Ленинградской области.

По данным 5-tv.ru, у малышки были гематомы головы. Ее экстренно госпитализировали. Как выяснилось позднее, ребенка хладнокровно выбросили из окна. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Новорожденную девочку удалось найти благодаря ее плачу. По информации источника 5-tv.ru, сначала прохожие решили, что это пищат котята, но когда подошли поближе и развернули пакет, то увидели ребенка.

Мамой младенца оказалась 15-летний подросток

Следователи быстро нашли маму выброшенного из окна младенца. Оказалось, что ее родила 15-летняя девушка дома.

«Обвиняемая родила ребенка в квартире, после чего поместила новорожденного в полиэтиленовый пакет и, реализуя свой преступный умысел, выбросила его из окна первого этажа», — сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

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Вероятно, это был нежеланный ребенок, и таким образом подросток пыталась избавиться от малышки.

«Свое преступление, направленное на причинение смерти малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, обвиняемая не довела до конца, так как ребенок был своевременно обнаружен и доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Девушка задержана, ее уже заключили под стражу. В ходе допроса она раскаялась в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют причины, которые подтолкнули подростка совершить такое преступление. Также организована проверка в отношении родителей несовершеннолетней.

«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей несовершеннолетней», — заключили в ведомстве.

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