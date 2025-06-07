Администрация Трампа взялась за Такера Карлсона: что хотят от журналиста

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 45 0

FT: администрация Трампа рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok

Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

План Белого дома уже просочился в зарубежные СМИ.

Администрация США рассматривает возможность привлечения журналиста Такера Карлсона в качестве инвестора для социальной сети TikTok, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

В апреле 2024 года еще на тот момент президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который запрещает использование TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, владеющая приложением, не продаст свои активы в США до 19 января 2025 года. Сейчас же дело в руки взял нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Так, в начале апреля он подписал указ, который позволил социальной сети продолжить работу в стране до 19 июня. Это решение было принято для завершения процесса реструктуризации сервиса. Позднее стало известно, что Белый дом начал активно искать покупателей для приложения.

Издание пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначил ответственным за сделку по TikTok, активно продвигал кандидатуру Карлсона. Однако сам журналист заявил, что не имеет информации о происходящем.

«Я ничего об этом не знаю… Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны (США и Китая. — Прим. ред.), из-за пошлин», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
5:42
«Привет, спишь?» — как Загитова помирилась с Медведевой
5:13
«Я не могу это себе позволить». Чем опасна мода на скромный образ жизни
4:47
Администрация Трампа взялась за Такера Карлсона: что хотят от журналиста
4:19
Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»
3:53
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

Сейчас читают

Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»
С бинтами и синяками на лице: Прохор Шаляпин вышел на связь из больницы
Родила дома, завернула в пакет и выбросила из окна: задержана 15-летняя мать найденного младенца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025