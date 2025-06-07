Артист старается радовать жену по мере сил.

Народный артист РФ Федор Добронравов старается удивлять свою супругу. Об этом актер рассказал 5-tv.ru на IV Национальной премии интернет-контента.

Журналисты пытались узнать, много ли романтики в отношениях народного артиста с его женой Ириной Добронравовой. Предположения строили самые разные. Кто-то интересовался, залезает ли актер домой через окно а-ля герой-любовник, другие накидывали более спокойные варианты — ну, хоть кофе в постель по утрам приносит? По поводу завтрака артист активно покивал: «Стараюсь, стараюсь».

По поводу же окон Добронравов рассмеялся.

«Ну, в окно в силу возраста уже вряд ли. Хотя бы в дверь заползти…» — пошутил народный артист РФ.

Несмотря на это, Добронравов уточнил, что старается все же удивлять супругу.

Ранне актер рассказал 5-tv.ru о возрождении сериала «Сваты», финальный сезон которого вышел в 2021 году. Исполнитель одной из главных ролей в телепроекте и его коллеги снимались в нем более десяти лет. Сейчас, заявляет Добронравов, уже состарились.