Жену участника атаки на военные аэродромы РФ Тимофеева объявили в розыск

Супругу Артема Тимофеева, которого подозревают в причастности к организации атак украинских дронов на российские авиабазы, Екатерину разыскивают с 7 июня.

Ранее сообщалось, что Тимофеев и его жена Екатерина переехали из Украины в Россию вскоре после свадьбы, которая состоялась в 2016 году. Благодаря родственным связям они смогли получить российское гражданство, несмотря на то, что Тимофеев участвовал в событиях на Майдане.

После переезда предполагаемый организатор нападений устроился на работу в компанию своего отца, а его жена стала мастером по нанесению татуировок. Однако в конце октября 2024 года Тимофеев неожиданно зарегистрировал индивидуальное предприятие для перевозки грузов, а за несколько дней до атаки беспилотников вместе с женой уехал в Казахстан.

В четверг, 5 июня, появилась информация о том, что в окружении Тимофеева была Екатерина Коваль, претендовавшая на должность заместителя министра обороны Украины. Также сообщалось, что Тимофеев мог быть связан с деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на Украине заманивают молодежь на фронт.