Второй поток программы «Время героев» приступил к обучению

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

В программе участвуют 85 человек.

Второй поток программы «Время героев» приступил к обучению

Фото: Пресс-служба прграммы «Время героев»

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В «Сенеже» 7 июня начался образовательный курс для участников второго потока президентской программы «Время героев». Всего в программе участвуют 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 награжденных орденом Мужества.

«29 февраля 2024 года в своем послании Федеральному собранию президент впервые сказал о создании этой программы. Это личная идея президента, его последовательная позиция, заключающаяся в том, что люди, которые доказали свой патриотизм, свою преданность стране в условиях специальной военной операции, и есть настоящая элита страны. Мы выполняем поручение президента, реализуя эту программу на базе Мастерской «Сенеж», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в обращении к участникам второго потока.

Алексей Комиссаров, занимающий пост ректора Президентской академии, подчеркнул, что обучение по программе «Время героев» — это не односторонний процесс, в котором участвуют только слушатели.

Президент России Владимир Путин сообщил о старте программы «Время героев» в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. После тщательного отбора были выбраны 83 человека, которые стали участниками первого потока. Обучение для них началось в мае 2024 года.

За двенадцать месяцев, прошедших с момента старта образовательной программы, ее участники освоили теорию от ведущих специалистов и приобрели практические навыки благодаря стажировкам и работе с наставниками.

В процессе обучения многие из них уже получили новые должности. На данный момент 43 человека из первого потока уже заняли новые позиции. Среди них — Артем Жога, который стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, который временно исполняет обязанности главы Тамбовской области. Артур Орлов, который возглавил «Движение Первых», и Алексей Кондратьев, который теперь занимает должность сенатора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отборе на второй поток программы «Время героев».

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