Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и отметил его решительность

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Белорусский лидер подчеркнул, что ценит готовность российского коллеги укреплять связи между Минском и Москвой.

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения 7 октября

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Текст обращения 7 октября опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил личные качества российского президента, которые, по его оценке, помогают стране защищать свои интересы и сохранять единство общества.

«Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития», — говорится в послании.

Деятельность Путина белорусский президент назвал примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отдельную часть поздравления он посвятил отношениям двух государств: Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит постоянную готовность российского коллеги укреплять братские связи Минска и Москвы.

В завершение послания глава Белоруссии пожелал Путину здоровья и счастья, а также успехов в начинаниях, направленных на благо России и ее граждан.

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