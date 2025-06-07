«Восстановление тяжелое»: адвокат пострадавшего мотоциклиста о его состоянии

Его сбил водитель Rolls-Royce 31 мая в Санкт-Петербурге.

Мотоциклист Мавлет Эсенболатов проходит сложное восстановление из-за травм, которые были нанесены ему в аварии с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге. У пострадавшего сломаны таз, плечо, локоть и несколько позвонков. Об этом 5-tv.ru узнал от его адвоката Заура Бациева.

«Вчера была операция на плечо <…>. Установлена пластина, восстановление тяжелое, конечно, будет. Состояние вчера было не очень, но сегодня он более-менее себя чувствует. На обезболивающих находится. Будем надеяться, что он в скором времени поправится», — поделился собеседник.

Как отметил адвокат, у Мавлета есть повреждения в паховой части. У врачей есть опасения, что они могут привести к тяжелым последствиям.

Бациев добавил, что основные травмы мотоциклист получил, когда внедорожник проехался по нему. По его словам, сбивший Мавлета водитель, бизнесмен Сергей Сосорев, возместил ущерб в полном объеме.

Авария произошла 31 мая на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Виновник ДТП не соблюдал правила дорожного движения, поэтому сбил мотоциклиста и наехал на него автомобилем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд арестовал водителя Rolls-Royce, дважды переехавшего байкера в Петербурге