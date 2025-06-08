Популярного TikTok-блогера задержала иммиграционная служба США

Самого известного TikTok-блогера в мире задержала иммиграционная служба США из-за истечения срока визы. Об этом написали Agence France-Presse.

Как отметили в источнике, Хаби Лейм, гражданин Италии, «просрочил условия своей визы». В связи с этим его задержали, однако в тот же день мужчину освободили. Сетевая знаменитость, являющийся послом доброй воли ЮНИСЕФ, с того момента покинул Соединенные Штаты.

TikTok-блогер Хаби Лейм находится в соответствующей соцсети на первом месте по подписчикам. На него подписаны 162,2 миллиона человек. Популярность он обрел благодаря коротким беззвучным видео, которые в шуточном формате разоблачали сложные учебные пособия и непрактичные советы из интернета. Лейм придумывал решения, которые делали помогали упростить жизнь при помощи очевидных решений.

До этого президент США Дональд Трамп, выполняя предвыборные обещания, ужесточил контроль за иммиграцией и провел кампанию по массовой депортации. Тысячи человек вышли на акции протеста против политики Трампа в США.