Продукты, которые можно есть на ночь и не поправляться — меню от диетолога

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Диетолог Стрельникова: омлет с овощами и авокадо подойдет на ужин худеющим

продукты, которые можно есть на ночь и не поправляться

Фото: 5-tv.ru

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Первое правило худеющих людей — контролировать питание. Но и голодать при этом необязательно.

Есть на ночь без страха проснуться с лишним килограммом можно, если выбирать натуральные продукты. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и нутрициолог Екатерина Стрельникова. Но уточнила, что это возможно только при условии, что у человека нет хронических заболеваний или жалоб на здоровье, особенно со стороны пищеварительной системы. При наличии каких-либо недугов питание должен корректировать лечащий врач.

Как отметила врач, рацион должен быть сбалансированным — в каждой порции, даже перед сном, набор из жиров, белков и углеводов. Также надо себя контролировать и следить, чтобы поздний прием пищи был низкокалорийным. Стоит исключить из него сладости и выпечку, белый рис, пасту, сухофрукты и высокоуглеродистые фрукты, такие как банан, виноград, хурма или гранат. Нужно следить и за количеством насыщенных (животных) жиров — вечером лучше выбрать ненасыщенные жирные кислоты класса Омега 3, которые есть, например в рыбе, морепродуктах, авокадо, льняных семенах или масле.

«Пример „правильного“ приема пищи перед сном для худеющего — омлет с овощами и авокадо. В составе есть легкоусвояемые белки (яйца), сложные углеводы (овощи и свежая зелень — брокколи, кабачки, цветная капуста, перец болгарский и так далее, источники витаминов, микроэлементов, клетчатки и антиоксидантов), жиры класса Омега 3 (авокадо)», — посоветовала Стрельникова.

Время самого позднего приема пищи индивидуально. Для некоторых норма — за полчаса до сна, для других — за два-три часа. Усредненная рекомендация для худеющих — есть за полтора-два часа до сна. Тем, кто по вечерам тренируется, обязательно нужно поесть после, даже если до отбоя останется 30-40 минут. Это лучше, чем ложиться голодным, так как ночью организм восстанавливается, клетки обновляются, а на это нужны питательные вещества и энергия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько мороженого можно есть в день.

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