«Свинство»: немецкий журналист осудил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ

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Томас Репер назвал свинством отказ забирать тела погибших боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Ответа от украинской стороны пока нет.

Немецкий журналист Томас Репер резко осудил отказ Киева забрать тела погибших украинских боевиков ВСУ. Об этом он рассказал 5-tv.ru с места, где должен был пройти обмен телами. Туда, к слову, представители Украины не приехали.

По словам Репера, тела украинцев уже несколько дней ждут на границе. Обмен был согласован на встрече в Стамбуле, но первый тур сорвался, а ответа от украинской стороны пока нет.

«Как вообще это все назвать одним русским словом? Это же ужасно. Стоят люди, их ждут там матери, тела эти», — высказался журналист.

Журналист называет сложившуюся ситуацию «свинством» и задается вопросом, как в таких условиях могут продолжаться переговоры о мире. Он подчеркивает, что даже базовое гуманитарное обязательство — вернуть тела родным — Киев не выполняет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинцы обратились к Зеленскому из-за отказа забрать тела боевиков ВСУ.

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