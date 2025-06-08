Стихия бушует в столице: во Внуково из-за ливня прорвало крышу

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Аэропорт Внуково частично затопило из-за поврежденной кровли во время дождя

В аэропорту Внуково произошли повреждения кровли

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терминал частично затоплен.

В аэропорту Внуково из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра пострадала кровля терминала, внутрь хлынула вода. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Стихия ворвалась внезапно и нанесла ощутимый урон — часть потолка не выдержала натиска дождя и начала протекать. Потоки воды хлынули в здание, вызвав локальные подтопления. Несмотря на последствия, аэропорт не закрывается — службы перешли в режим повышенной готовности, на месте работают аварийные бригады.

Изменения в расписании уже затронули несколько рейсов. Пока точной информации о масштабах задержек нет, но пассажирам рекомендуют следить за обновлениями рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить детям находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов. Бесплатный доступ планируют предоставлять, если рейс задерживается более чем на два часа. Инициатива принадлежит депутатам, которые предлагают, чтобы администрация аэропорта вместе с авиакомпанией организовала комфортные условия для отдыха пассажиров с детьми. Идею уже поддержали в Общественной палате.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
За гранью реальности: как искусственный интеллект сводит с ума
20:15
Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
19:59
Сергей Собянин анонсировал цикл масштабных проектов в музеях Москвы
19:43
«Это был конец»: у Оксаны Самойловой публично разошлось платье на ягодицах
19:28
Стихия бушует в столице: во Внуково из-за ливня прорвало крышу
19:05
Захарова указала на возможный запрет НАТО забирать тела ВСУ

Сейчас читают

«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025