Стихия бушует в столице: во Внуково из-за ливня прорвало крышу

Терминал частично затоплен.

В аэропорту Внуково из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра пострадала кровля терминала, внутрь хлынула вода. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Стихия ворвалась внезапно и нанесла ощутимый урон — часть потолка не выдержала натиска дождя и начала протекать. Потоки воды хлынули в здание, вызвав локальные подтопления. Несмотря на последствия, аэропорт не закрывается — службы перешли в режим повышенной готовности, на месте работают аварийные бригады.

Изменения в расписании уже затронули несколько рейсов. Пока точной информации о масштабах задержек нет, но пассажирам рекомендуют следить за обновлениями рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить детям находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов. Бесплатный доступ планируют предоставлять, если рейс задерживается более чем на два часа. Инициатива принадлежит депутатам, которые предлагают, чтобы администрация аэропорта вместе с авиакомпанией организовала комфортные условия для отдыха пассажиров с детьми. Идею уже поддержали в Общественной палате.