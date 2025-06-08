Стихия бушует в столице: во Внуково из-за ливня прорвало крышу
Аэропорт Внуково частично затопило из-за поврежденной кровли во время дождя
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Терминал частично затоплен.
В аэропорту Внуково из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра пострадала кровля терминала, внутрь хлынула вода. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Стихия ворвалась внезапно и нанесла ощутимый урон — часть потолка не выдержала натиска дождя и начала протекать. Потоки воды хлынули в здание, вызвав локальные подтопления. Несмотря на последствия, аэропорт не закрывается — службы перешли в режим повышенной готовности, на месте работают аварийные бригады.
Изменения в расписании уже затронули несколько рейсов. Пока точной информации о масштабах задержек нет, но пассажирам рекомендуют следить за обновлениями рейсов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить детям находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов. Бесплатный доступ планируют предоставлять, если рейс задерживается более чем на два часа. Инициатива принадлежит депутатам, которые предлагают, чтобы администрация аэропорта вместе с авиакомпанией организовала комфортные условия для отдыха пассажиров с детьми. Идею уже поддержали в Общественной палате.
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