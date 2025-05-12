В Госдуме предложили размещать детей в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов

Эфирная новость 17 0

Бесплатный доступ могут предоставить в случае задержки рейса более чем на два часа.

Фото, видео: ТАСС/ Михаил Джапаридзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирам с детьми могут разрешить находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов. С такой инициативой выступили депутаты. Обеспечить место для отдыха должны администрация аэропорта совместно с перевозчиком. Идею уже поддержали в Общественной палате. Среди других предложений — открыть «игровые» и кафе с щадящими ценами, создать детские зоны и сделать традиционные комнаты матери и ребенка более комфортными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что если пассажир не по своей воле находится в аэропорту более восьми часов, он может подать жалобу в транспортную прокуратуру и Федеральное агентство воздушного транспорта.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Глава Республики Сербской Милорад Додик назвал спецоперацию оправданным решением
6:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
5:37
В Госдуме предложили размещать детей в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов
5:19
Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
4:57
Сотни гастролей в год: Стас Пьеха едва не променял здоровье на популярность

Сейчас читают

«Если Водолей, то все»: как Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу