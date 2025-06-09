Опасный наклон: какая поза наиболее вредная при использовании телефона

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Врач Симкин: расположение телефона ниже груди может привести к грыже

Названа самая вредная для спины поза при использовании телефона

Фото: 5-tv.ru

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Неправильный изгиб шеи действует на спинной мозг.

Держать смартфон значительно ниже уровня глаз и груди — одна из самых вредных поз для спины. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Неправильное положение тела может вызвать проблемы с позвоночником. Последствия такой привычки неутешительные — остеохондроз, протрузия и грыжа межпозвоночных дисков.

В скрюченной позе голова непроизвольно опускается, при этом в шее возникает значительный изгиб. В результате нагрузка распределяется неравномерно на межпозвоночные диски в шейном отделе.

Помимо этого, мышцы шеи пребывают в перманентном напряжении для удержания головы на весу, что ведет к резким болям и воспалению тканей. Состояние, которое называют «продуло», ничто иное, как нагруженные мышцы.

На сами позвонки могут давить в свою очередь напряженные мышцы. При этом в запущенных случаях происходит их деформация. Симкин отметил, что спустя время сформировываются выросты в сторону спинномозгового канала, которые вместе с грыжами дисков сдавливают спинной мозг и спинномозговые нервы.

В конечном счете, у человека возникает слабость и немеют руки и ноги. Такое происходит из-за нарушения передачи нервных импульсов к конечностям от спинного мозга. Боли могут чувствоваться в плечах, в лопатках.

Врач посоветовал держать телефон между грудью и глазами.

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