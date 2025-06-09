Обломки беспилотников повредили газопровод в Воронежской области

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили газопровод в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — уточнил глава области.

По его словам, силы противовоздушной обороны России (ПВО) в регионе сбили более 25 дронов в восьми муниципалитетах области. Он подчеркнул, что пострадавших нет, но на востоке региона из-за падения уничтоженного БПЛА загорелся лес и сухая трава. Огонь уже ликвидирован.

Обломки беспилотников также повредили крышу, стену и карниз одного из домов и разбили стекло у легкового автомобиля.

На месте происшествий работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после ударов ВСУ часть Запорожской области оказалась без электричества. Обесточены Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменско-Днепровский, Акимовский и Приморский округа, а также несколько районов Энергодара.