После ударов ВСУ часть Запорожской области оказалась без электричества

После очередных ударов Вооруженных сил Украины значительная часть Запорожской области осталась без электричества. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Без электричества остались Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменско-Днепровский, Акимовский и Приморский округа, а также несколько районов Энергодара. Электроснабжение пытаются восстановить в круглосуточном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о восстановлении электроснабжения в Запорожье и Херсоне. После ударов украинских боевиков более 700 тысяч человек в двух регионах остались без света. В Геническом районе под Херсоном новая подстанция получила повреждения от осколков сбитых беспилотников.

Сети ремонтируют постепенно — около 20% жителей южной части Запорожской области уже подключены к электроснабжению. Важные объекты продолжают работу за счет резервных источников питания.

Также 5-tv.ru сообщал, о том, что в Белом доме рассматривают возможность свернуть поддержку Украины после атак дронами на Россию.