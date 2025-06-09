Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс во Внукове

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы. И это не все планы.

Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс во Внукове

Фото: mos.ru

Началось строительство крупного образовательного комплекса в районе Внуково. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Объект будет рассчитан на 1275 школьников и 350 дошкольников. Его площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров», — рассказал мэр Москвы.

В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы. В блоке детского сада оборудуют 14 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы. Объединит части здания светлое многофункциональное пространство, которое можно будет использовать в качестве актового зала.

На территории комплекса появится школьный стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, зонами активных игр и отдыха.

Для детского сада сделают прогулочные зоны с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий общей физической подготовкой.

Завершить строительные работы планируется в 2027 году.

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