Собянин: с городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

Столичный транспортный узел Москва-Сити превратился в первый российский городской вокзал, объединивший международные, междугородние, межрегиональные и городские маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Церемонию открытия северного вестибюля и первой в стране платформы для зарубежных рейсов (№ 3) провели мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. К событию присоединилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Теперь с этой платформы можно отправиться в Минск. Как отметил Собянин, Москва-Сити — крупнейший вокзал и транспортный узел страны, аналогов которому в Европе практически нет. Он напомнил, что здесь сходятся три линии метро, два пути Московских центральных диаметров и МЦК.

«Сегодня хорошее событие: здесь начинают останавливаться поезда Москва — Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал», — приводит его слова пресс-служба.

С учетом всех пересадок поездка из центра Москвы в центр Минска теперь сопоставима по времени с перелетом. Если самолет занимает около шести-семи часов, то поезд доставляет за семь с половиной, но без регистрации, ожидания багажа и необходимости добираться до аэропортов.

Прибывающие из Минска и Смоленска смогут сразу попасть в крупнейший деловой район Москвы, минуя дорогу с Белорусского вокзала.

По маршрутам Москва — Минск и Москва — Смоленск курсируют комфортабельные «Ласточки» с кондиционерами, медиаэкранами и туалетными комнатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проект «По пути» был запущен в октябре 2021 года. Изначально автобусы с удобствами начали осуществлять рейсы в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а в дальнейшем маршрутная сеть охватила инновационный центр «Сколково». Сервис функционирует по принципу такси, но по тарифам и правилам городского транспорта.

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