День мотоциклиста и мороженого: какие праздники отмечают 10 июня

Вторник оказался богат на разнообразные торжества.

Дата 10 июня наполнена множеством занимательных событий. Сегодня празднуется день мотоциклиста, модерна, мороженого и отмечается День рождения студии «Союзмультфильм». Православные люди почитают память преподобного Никиты, епископа Халкидонского. Также на свет в этот день появились советская и российская певица Людмила Зыкина и французский живописец Гюстав Курбе. Подробнее об этих торжествах написали URA.RU.

Всемирный день модерна

Ежегодно в эту дату справляется интересный праздник — Всемирный день модерна. Прошел он в первый раз в 2013 году в Будапеште. Инициатором торжества выступил венгерский журнал Szecesszios Magazin при поддержке сетей из Брюсселя и Барселоны.

Именно этот день, 10 июня, был выбран не случайно. Два выдающихся имени в модерне — Эден Лехнер и Антонио Гауди — ушли из жизни в летний день в 1926 году.

Интернациональное художественное движение модерн появилось в конце XIX века в ответ на индустриальную типизацию. В нем деятели искусства отказывались прямых линий, отдавая предпочтение плавным изгибам, растительным орнаментам и новым материалам.

Всемирный день геральдики

Историческая дисциплина, помогающая устанавливать подлинность произведений искусства, — геральдика — возникла в XV веке.

День ее празднования ввела Международная ассоциация геральдистов-любителей в 2013 году. Гербы сегодня являются неотъемлемыми символами государств. Используют их и представители старинных родов. Частные лица предпочитают заказывать семейные гербы у специалистов.

Всемирный день мотоциклиста

Активисты разных стран предпочли добираться на работу на мотоциклах и скутерах вместо автомобилей. Это произошло 22 июля 1992 года. Сначала акция называлась «Ride to Work Day», что в переводе значит «На работу на мотоцикле», но позже стала Днем мотоциклиста.

В 1990-х более пяти тысяч человек принимали участие в ней. В 1997 году был создан официальный сайт, где хранились обсуждения и данные о подготовке к акции. После 2000-х появилась НКО Ride To Work Inc., которая оказывала правовую поддержку байкерам в США, Европе, России и во многих других странах.

День мороженого

Любимый праздник сегодня и у сладкоежек. Пусть неофициальный, но День мороженого. В 1786 году в эту дату в США прошли массовые продажи лакомства.

В России мороженое обрело своих поклонников при императоре Всероссийском Петре I. Первый рецепт блюда на русском языке вышел в 1791 году. Фанатами прохладительной сладости были писатели Пушкин, Лермонтов и Гоголь.

День шариковой ручки

В США 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнолдс запатентовал шариковую ручку. При этом ее создатель — венгерский журналист Ласло Биро, который разработал резервуар с металлическим шариком на конце, оставляющий при вращении ровный след на бумаге.

Первый прототип появился летом 1938 года. Патент на него братья оформили в Венгрии.

В начале Второй мировой войны Биро эмигрировал в Аргентину, где начал производство ручек с компанией Eversharp в 1942 году. Однако дата «рождения» ручки закрепилась за американской версией.

День рождения «Союзмультфильм»

В этот день в России легендарная студия празднует свой 89-й день рождения. В СССР «Союздетмультфильм» появился в 1936 году. Это объединение студий «Совкино», «Мосфильм» и «Межрабпомфильм».

Дебютной черно-белой короткометражкой стала картина «В Африке жарко» 1936 года. Она была почти без слов. К 1940 году студия стала выпускать цветные и озвученные работы.

В 1950–1980-е годы мультфильмы выигрывали награды в Каннах и Венеции. В 1990-е «Союзмультфильм» стал частным, а его директора решили монетизировать архив. В 2011 году государство вернуло студию. Теперь она вновь развивает анимацию и не забывает о наследии.

День памяти священномученика Никиты епископа Халкидонского

Преподобный Никита, епископ Халкидонский, проживал в начале IX века. Сан епископа он получил за праведную жизнь. Он был известен добротой и состраданием, принимал в доме странников, помогал бедным, защищал сирот и вдов.

Мужество святитель проявил во времена правления императора Льва Армянина. Он выступал против борьбы с иконами, отстаивая право верующих на лики Христа, Богородицы и святых угодников. За позицию был сослан в ссылку.

День Никиты Гусятника (Полудницы)

Славяне отмечают день Никиты Гусятника в память о преподобном Никите, епископе Халкидонском. В народе священномученик — покровитель гусей. Этот день тесно связан с домашними птицами — символами благополучия семьи. Особое внимание уделяется заботе о гусятах, что считается залогом процветания быта.

День называли также Полудница из-за духов женского облика, похожих на земных женщин, которые летают над полями в жаркие дни, чтобы лишить силы трудящихся. При встрече с ними произносили молитву с закрытыми глазами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько мороженого можно есть в день.