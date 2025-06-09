Тревожные новости: Рудковская ответила на слухи о состоянии Киркорова

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 76 0

Рудковская призналась, что сильно переживала за Киркорова из-за его травмы

+Яна Рудковская: ходили слухи, что Филиппу Киркорову отрежут руку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп пока не вернется на сцену после перенесенной травмы.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что до нее доходили страшные слухи о народном артисте РФ Филиппе Киркорове после того, как тот получил ожог. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам Рудковской, в тусовке она слышала тревожную информацию о певце: якобы ему грозит ампутация руки. Ранее Киркоров получил травму — сильно обжегся на концерте.

текстЯна Рудковская. ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Артист уже появился на публике после проблем со здоровьем. Рудковская порадовалась за Киркорова и рассчитывает, что тот скоро вернется на сцену.

«Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца», — написала продюсер в Telegram-канале.

По официальной информации, в ближайшее время Киркоров выступать не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров проходил лечение после ЧП на концерте, где у него загорелась куртка. По словам хирурга Тимура Хайдарова, ожог оказался слишком сильным, рана долго не заживала, воспаление перешло на сустав.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
Три дисциплины, сотни гонщиков и скорость: как прошел фестиваль «Мото Драйв»
17:46
В Ленобласти полуторогодовая девочка выпала с 4 этажа и выжила
17:23
С утками и лягушками не плаваем: чем опасен июньский зуд купальщика
17:17
Сбежавшего кенгуру ловят в Ростовской области
16:57
Тревожные новости: Рудковская ответила на слухи о состоянии Киркорова
16:37
«Несчастные дети»: на принца Гарри и Меган Маркл вновь обрушился хейт

Сейчас читают

Очень дорогие и уязвимые: американский генералитет опасается китайской «Паутины»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Последние секунды жизни ветерана-бандеровца. Пенсионер скончался во время речи, посвященной украинскому национализму

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025