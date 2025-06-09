Тревожные новости: Рудковская ответила на слухи о состоянии Киркорова

Филипп пока не вернется на сцену после перенесенной травмы.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что до нее доходили страшные слухи о народном артисте РФ Филиппе Киркорове после того, как тот получил ожог. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам Рудковской, в тусовке она слышала тревожную информацию о певце: якобы ему грозит ампутация руки. Ранее Киркоров получил травму — сильно обжегся на концерте.

Яна Рудковская. ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Артист уже появился на публике после проблем со здоровьем. Рудковская порадовалась за Киркорова и рассчитывает, что тот скоро вернется на сцену.

«Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца», — написала продюсер в Telegram-канале.

По официальной информации, в ближайшее время Киркоров выступать не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров проходил лечение после ЧП на концерте, где у него загорелась куртка. По словам хирурга Тимура Хайдарова, ожог оказался слишком сильным, рана долго не заживала, воспаление перешло на сустав.