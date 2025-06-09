Мэра Красноярска обвиняют в получения взятки в особо крупном размере

Коррупционный скандал разгорелся в Красноярске. За получение взятки в особо крупном размере задержан мэр Владислав Логинов.

По данным Следственного комитета, чиновник брал деньги за покровительство местным компаниям. В кабинете и дома у него прошли обыски. Теперь решают вопрос о мере пресечения. Все детали задержания у собственного корреспондента «Известий» в регионе Владислава Томашаускаса.

Еще вчера вечером он аплодировал и дарил пышные букеты Пелагее, поздравлял со сцены жителей с днем города. Уже сегодня утром Владислав Логинов начал рабочую неделю в кабинете следователя. С самого утра в здании администрации Красноярска и в доме градоначальника идут обыски.

Сразу после задержания Владислава Логинова доставили сюда, во второе управление по расследованию особо важных дел. Оно занимается преступлениями против государственной власти и в сфере экономики. По версии следствия Логинов много лет незаконно зарабатывал миллионы на дорожном ремонте Красноярска.

«Получил от генерального директора коммерческой организации взятку — ее размер составил свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на земельном участке Логинова», — заявила официальный представитель СК России Анна Петренко.

За вознаграждение чиновник обеспечивал компании победу в конкурсах на ремонт дорог краевого центра.

Самая болезненная тема для жителей Красноярска — это дорожный ремонт. Работы, кажется, проводят, но есть вопросы к качеству. Сразу после открытия на асфальте появляются выбоины, бордюрный камень начинает рассыпаться.

Причем не смотря на некачественный ремонт, компания «ПромСтрой» продолжала оставаться монополистом. Причины такой любви городских властей именно к этому подрядчику стали понятны год назад.

Было возбуждено уголовное дело о картельном сговоре вокруг ремонта дорог в краевом центре. Тогда задержали экс-руководителя «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрия Сокирко и гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна.

Им вменяют «антиконкурентное соглашение». Управление дорог Красноярска объявляло тендеры, их выигрывало САТП, а затем передавало работы «ПромСтрою» на субподряд. Только в 2023 году компания Ханагяна получила по этим контрактам почти миллиард рублей.

В декабре Декард Ханагян заключил досудебное соглашение с прокурором края. Он обязался раскрыть коррупционные схемы в сфере дорожного строительства Красноярска. Не исключено, что именно его показания легли в основу уголовного дела против Логинова.

Причем коррупционные скандалы сотрясают администрацию Красноярска больше года. В феврале был задержан бывший советник Логинова — Артур Арутюнян. Его заподозрили в махинациях с торгами при передаче комплекса муниципальных нежилых помещений по улице Технологическая. Якобы тот действовал в интересах компании «УСК „Сибиряк“» предпринимателя Владимира Егорова.

«Это схемы с дорожным ремонтом, это ремонт трамвайных путей и различные картельные сговоры, которые имели место быть», — отметил депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Бойков.

На этом фоне в мэрии начались громкие увольнения. Из администрации по собственному желанию ушла жена мэра Анастасия Логинова, она возглавляла финансовый отдел департамента городского хозяйства и транспорта. Заявление на увольнение написал и сын мэра Кирилл, который трудился в Управлении дорожно-инженерной безопасности.

Сейчас решается вопрос: кто будет исполнять обязанности главы Красноярска. Владислав Логинов задержан, в ближайшее время его этапируют в Москву. В столице ему будет избрана мера пресечения — следствие настаивает на заключении чиновника под стражу.