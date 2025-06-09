Умер Билл Аткинсон — один из создателей Apple Macintosh

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

В возрасте 73 лет умер Билл Аткинсон

Умер Билл Аткинсон — один из архитекторов первого Macintosh

Фото: © Getty Images/Michel BARET

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной смерти стал рак.

На 74-м году жизни скончался Билл Аткинсон — инженер и новатор, стоявший у истоков создания компьютера Apple Macintosh. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Об этом сообщила BFMTV.

Аткинсон вошел в историю как один из тех, кто не просто работал над Mac, а изобрел взаимодействие человека с компьютером. Именно он ввел в обиход двойной клик — то простое движение, без которого сегодня не обходится ни один пользователь.

Глава Apple Тим Кук назвал Аткинсона провидцем.

«Он был настоящим провидцем, чье творчество, искренность и новаторская работа над Mac будут вдохновлять нас вечно. Мы думаем о его близких», — написал он в X (бывший Twitter).

Билл Аткинсон также разработал программы, которые стали фундаментом для десятков других проектов. Его подход к дизайну интерфейса и взаимодействию с системой навсегда изменил облик персональных компьютеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, академик РАН Эдуард Волков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.15
-0.02 90.37
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Отец Илона Маска сравнил столицу России с итальянским Римом
21:10
Умер Билл Аткинсон — один из создателей Apple Macintosh
20:55
После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
20:38
Секрет прост: отец Илона Маска рассказал, как вырастить гения
20:25
Одна из немногих уступок: Карл III не будет принимать парад верхом из-за болезни
20:10
Стала известна причина смерти актрисы Наталии Потаповой

Сейчас читают

Очень дорогие и уязвимые: американский генералитет опасается китайской «Паутины»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Последние секунды жизни ветерана-бандеровца. Пенсионер скончался во время речи, посвященной украинскому национализму

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025