Море и тапочки за 150 тысяч: Бородина и Сердюков отправились в медовый месяц

Для путешествия они выбрали курорт в Турции.

После свадьбы Ксения Бородина и ее муж, бизнесмен Николай Сердюков, отправились в Турцию в медовый месяц. Как стало известно из социальных сетей, пара выбрала Бодрум — курорт, где телеведущая отдыхает не впервые.

По кадрам в соцсетях поклонники уже вычислили: пара поселилась в отеле с видом на море и прямым выходом на террасу. Судя по интерьеру и локации, номер — не из бюджетных. Проживание в таких апартаментах стартует от 900 евро за ночь. А если это люкс или вилла — цена может подниматься до 1800 и выше.

Отдыхают молодожены на полную: Николай первым бросился в воду и звал Ксению вслед. Та не спешила — призналась, что мерзлячка. Позже супруги отправились кататься на яхте. Там Ксению встретили с цветами — поздравили со свадьбой. На борту устроили мини-фуршет: морепродукты, салаты, фрукты — ничем себя не ограничивали.

Телеведущая даже на отдыхе не упустила новый выпуск шоу с участием себя и Сердюкова. В кадре снова всплыли сомнения в адрес Николая, озвученные сестрой Нюши. Но Ксения стоит за мужа горой. Она отметила, что не видит поводов для подозрений и устала от «наблюдений» со стороны других участников.

«Надоели постоянные комментарии со стороны некоторых участников, которые сами эмоционируют и не замечают за собой этого… Спасибо Ире Дубцовой и Натану за адекват в наш адрес, от Нюши тоже слова плохого не услышала, маги вроде тоже ничего не говорили никогда, всегда очень тактично. А некоторые как будто только отношения пришли пообсуждать. Поцелуи им помешали… Ну не смотри на поцелуи, задания выполняй!» — прокомментировала Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородиной пришлось объясняться за поведение Сердюкова.

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