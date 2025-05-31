«Хамло! Такое быдло!» — Бородиной пришлось объясняться за поведение Сердюкова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Ксении Бородиной пришло объясняться за поведение Сердюкова

Ксения Бородина в очередной раз заступилась за Николая Сердюкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Телеведущей посоветовали отменить свадьбу, пока не поздно.

Телеведущая Ксения Бородина объяснилась в личном блоге за поведение своего жениха Николая Сердюкова в реалити-шоу на одном из федеральных каналов. По словам Ксении, во «вспышках», которые демонстрировал Николай, нет ничего плохого.

«Я взрослый человек, я делаю выбор сама. Спасибо, что беспокоитесь за меня, правда, это чувствуется. Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки. Бывает усталость. Бывают ссоры. Но в этом есть правда. А если вы ищете только сказки, откройте Pinterest (соцсеть с красивыми картинками — Прим. ред.). У нас тут реальная жизнь!» — написала телеведущая.

В эфире реалити-шоу Николай кричал на Ксению, постоянно жаловался и позволял себе нецензурную лексику. Телеведущая Дана Борисова посоветовала Бородиной не выходить замуж за Сердюкова и выразила возмущение его поведением.

«Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то. Хамло! Такое быдло!» — сказала Борисова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века».

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