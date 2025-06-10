Генсек НАТО призвал наращивать военное производство

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Рютте выступил в преддверии саммита Альянса.

Фото, видео: Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Европейцы являются инициаторами укрепления НАТО, и легенды о российской угрозе им в этом отлично помогают.

«На прошлой неделе министры обороны НАТО согласовали новые амбициозные цели. Точные детали пока засекречены. Но нам нужно на 400% увеличить противовоздушную и противоракетную оборону. Мы видим ситуацию на Украине, — Россия наводит ужас сверху. Поэтому мы будем укреплять щит, защищающий наше небо», — прокомментировал генсек НАТО.

Это значит, что страны Альянса должны повысить расходы на ПВО в пять раз. Для многих это суммы колоссальные.

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