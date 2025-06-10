В Москве открыли мемориальную доску в честь академика Евгения Велихова

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Также на вечере памяти объявили, что новое российское исследовательское судно будет носить имя физика.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мемориальную доску в честь физика Евгения Велихова открыли сегодня в Доме ученых Курчатовского института. Там же прошел вечер памяти, посвященный академику, благодаря которому Россия добилась лидерства в области ядерной физики и атомной энергетики. Но сегодня вспоминали не только научные заслуги Велихова. Многие, кто пришли в институт, были очень дружны с ним, и поэтому рассказывают истории, которые в принципе не прочтешь ни в одной биографии.

«Мы как-то с ним вышли из „Росатома“, и там было кафе „Альдебаран“. Оно там сейчас и там есть, но оно по-разному называется. Мы зашли и решили выпить, был повод. Я говорю: „А закусывать чем будем?“ Он на меня посмотрел и говорит: „Как чем? Мануфактурой!“ — вот так! Вот он был таким — то есть настолько разнообразным, потому что был великим», — рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Сегодня же стало известно, что новое российское исследовательское судно будет названо именем Велихова. Напомню, что академик ушел из жизни полгода назад.

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