В Белгороде ребенок получил ранения из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородским районом пострадал ребенок. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

По данным политика, в момент удара поблизости от восьмилетнего мальчика находилась бабушка. Внука родственница самостоятельно довезла в больницу. В медицинском учреждении у школьника диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. <…> Обломки упали на территории Белгорода», — отметил Гладков в послании.

Кроме того, из-за упавших частей БПЛА в некоторых районах региона начались пожары. Они были вызваны возгоранием сухой травы. Губернатор отметил, что все места распространения огня оперативно потушены специалистами.

Российские регионы постоянно атакуются боевиками ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При обстреле российских территорий ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки беспилотников повредили газопровод в Воронежской области.