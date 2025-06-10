В Белгороде ребенок получил ранения из-за атаки БПЛА

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Рядом со школьником была его бабушка.

В Белгороде из-за атаки дронов ВСУ пострадал ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородским районом пострадал ребенок. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

По данным политика, в момент удара поблизости от восьмилетнего мальчика находилась бабушка. Внука родственница самостоятельно довезла в больницу. В медицинском учреждении у школьника диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. <…> Обломки упали на территории Белгорода», — отметил Гладков в послании.

Кроме того, из-за упавших частей БПЛА в некоторых районах региона начались пожары. Они были вызваны возгоранием сухой травы. Губернатор отметил, что все места распространения огня оперативно потушены специалистами.

Российские регионы постоянно атакуются боевиками ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При обстреле российских территорий ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки беспилотников повредили газопровод в Воронежской области.

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