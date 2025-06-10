«Просто удивительно»: почему Овечкина не внесли в базу «Миротворец» раньше

По ее мнению, российского хоккеиста могли внести в украинскую базу еще в 2015 году.

Российский хоккеист Александр Овечкин внесен в базу «Миротворец». Повод — участие в международных спортивных соревнованиях «в целях отбеливания репутации России». Украинская сторона называет это «пропагандой войны», несмотря на то, что хоккеист никогда открыто не комментировал события на Украине.

Депутат Госдумы Светлана Журова, в прошлом — олимпийская чемпионка, считает этот шаг запоздалым. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Для меня просто удивительно, что он еще не там. <…> Потому что он никогда не скрывал свое отношение к России, к президенту», — заявила Журова.

По словам депутата, многие артисты и спортсмены оказывались в этом списке за куда менее публичные действия — «достаточно было просто спеть на концерте с патриотическим подтекстом».

Она также отметила, что Овечкин — один из немногих, кто не пытался дистанцироваться. Его всегда пытались вынудить высказаться против, но он этого не делал.

В 2015 году Журова с Овечкиным участвовали в фотосессии против фашизма — на снимках была надпись: «Защитим наших детей от фашизма».

«Но не против Украины, понимаете? Но нам сказали, что там мы участвуем в фотосессии против Украины. <…> И нам сказали, что там написано Украина. Мы говорим: «подождите, там написано фашизм». «Нет, это вы имели в виду Украину». «Почему вы считаете, что мы имели в виду Украину? Где здесь написано это?» — рассказала она.

Она подчеркнула, что даже тогда в «Миротворец» включили ее, а не Овечкина. Теперь же, по мнению Журовой, его добавление в базу — не более чем «медийный жест для внутренней аудитории».

«Но это больше для внутреннего использования, чем для кого-то. Ну и нам поговорить лишний раз. Еще подтвержденный патриотизм, будучи в списке миротворцев, задокументированный украинской стороной», — заключила депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Овечкина рассказала о планах хоккеиста вернуться в Россию.