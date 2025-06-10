Второй дочери Киркорова исполнилось 14 лет: кто она

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 13 0

Киркоров поздравил свою вторую дочь с 14-летием

Второй дочери Киркорова исполнилось 14 лет: кто она

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Эстрадный артист в своих социальных сетях поздравил девушку с Днем рождения.

Народный артист РФ Филипп Киркоров не смог посетить важное событие в жизни своей крестной дочери, которую зовут София. Однако он подравил ее с помощью социальных сетей, пишет 7Дней.ru.

Ее мать — Ани Лорак, родила девочку от первого брака с Муратом Налчаджиоглу. Звездный ребенок встретила свой день рождения в кругу родных и друзей, но вот Киркорова там не было.

Несмотря на отсутствие, артист поделился редким совместным снимком в социальных сетях и написал поздравительное сообщение: «С Днем рождения, моя любимая крестница».

Журналистка Алена Жигалова поделилась кадрами с мероприятия и отметила, что проводит вечер на дне рождении у дочери Ани Лорак и уточнила, что София встречала свое 14-летие в красном длинном платье. За организацию праздника отвечала Лорак, а отец именинницы приглашен не был.

Ппосле недавней Премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров вновь пропал с радаров. Как сообщила Яна Рудковская, он еще не полностью восстановился после болезни и травмы. Тем не менее он медленно, но верно идет на поправку.

Из-за полученного в апреле ожога, у певца воспалился сустав, а также случился некроз тканей. По словам его продюсера, Филипп действительно имеет трудности с иммунитетом и рукой.

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