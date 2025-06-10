Заграждения установили вокруг нефтяного пятна на Енисее

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По факту разлива дизеля на Енисее возбуждено уголовное дело

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Местным жителям запретили использовать воду из Енисея в месте разлива топлива.

Нефтяная пленка на Енисее растянулась на 30 километров. Там из бака севшего на мель теплохода вытекло 30 тонн топлива. Вокруг установили два рубежа заграждений.

Загрязненные участки обрабатывают сорбентами. Специалисты сейчас берут пробы воды. И пока жителям ближайших поселков не рекомендуют использовать ее даже для бытовых нужд. Последствия ЧС планируют устранить за две-три недели. Но это при условии, что будет хорошая погода. По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело.

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