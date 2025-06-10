Психотронная война: какие уловки помогают мошенникам обманывать людей

Профессиональные манипуляторы ведут прокси-войну и выкачивают крупные суммы из жертв с помощью специальных техник.

В Москве начались слушания по громкому делу космонавта Михаила Тюрина. Мошенники выманили у него десять миллионов рублей.

Аферисты применили отточенную технику психологического воздействия. С ее помощью они на протяжении недель и месяцев манипулируют сознанием жертв. Успешные люди и крупные ученые — никто не застрахован от уловок аферистов. Как именно они работают — выяснил корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Бледный юноша со взглядом погасшим — фигурант уголовного дела о мошенничестве. Его судят за участие в преступной группе, которая зимой 2023 года лишила летчика-космонавта, героя России Михаила Тюрина всех финансовых сбережений, это десять миллионов рублей.

В этой прокси-войне технологии воздействия, словно острые иглы, проникают в мозг жертвы, меняя сознание и поведение.

«Категории граждан для мошенников — это подростки и престарелые люди, пенсионеры. У первых нет еще жизненного опыта, а у вторых уже нет опыта сегодняшней жизни», — сообщил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Пока исполнители у стенки, заказчики в тени, за тысячи километров от места преступления. На перехваченной оперативной записи телефонного разговора между куратором и агентом измененный голос явно с украинским акцентом, как флюгер, указывает, откуда дует ветер.

Технологии психического воздействия — это большая работа профессиональных манипуляторов из спецслужб, которые бьют по инстинктам.

«Это чувство страха и тревоги. Потом идет принятие помощи так называемой, когда предлагают перевести деньги на „безопасные“ счета и так далее», — рассказал доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава РФ Фарит Сафуанов.

Когда в мозг внедрен червь сомнений, объект уже как радиоуправляемая модель. Такой жертвой стал бывший профессор МГУ, которого несколько месяцев держали на крючке и вынудили продать две квартиры — за 11 и почти восемь миллионов рублей. Пожилой человек происходящее скрывал, с родными общался только по телефону, и его измененное состояние никто не заметил.

«И, конечно, один из самых мощных факторов — это закрытая коммуникация. Люди говорят, что никому не говорить, это секретное задание», — отметил Фарит Сафуанов.

Аферисты вели со своей жертвой настоящую шпионскую игру с кодовыми словами, паролями и тайными встречами. В общей сложности телефонные мошенники ограбили его на 50 миллионов рублей.

«С ним начинают разыгрывать сценарий, где ему навязывают роль жертвы, а он осознает, что его спасают. Все, вот это когнитивный диссонанс», – пояснил гипнолог Алан Абгаров.

Для обмана жертвы собирается информация, формируется приманка. Когда появляется доверие, объекту предлагается триггер — событие-катастрофа. Ну, а дальше дело техники или умелая манипуляция сознанием жертвы. Попавшись на психологический крючок, выбраться невозможно. Пробуждение будет только в самом конце, у которого нет хэппи-энда.

Для сбора сведений о космонавте Михаиле Тюрине мог подойти вот этот документальный фильм о нем, он уже давно был размещен в интернете. Преступники быстро создали ложный профиль в мессенджере с именем бывшего коллеги космонавта и отправили Тюрину сообщение, что его база данных взломана, необходимо связаться с руководством корпорации.

«Для нас авторитетность имеет очень высокое значение. И это уже вкручено, скажем так, в гены, что представитель власти для нас является все-таки авторитетом», — объяснила клинический психолог, специалист по нейролингвистическому программированию Марианна Абравитова.

Далее жертву убедили, что помощь идет и спасением занимаются сотрудники ФСБ и Центробанка, связь теперь только с ними. Прикрываясь банальным криминальным обманом, западные спецслужбы ведут с Россией незримую психотронную войну с использованием секретных технологий манипуляций сознанием.