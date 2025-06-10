Дефицитное лекарство: из российских аптек пропал иммуноглобулин для беременных

Отечественный производитель не может закрыть потребность рынка в препарате иммуноглобулина-антирезус.

В российских клиниках жесткий дефицит иммуноглобулина для беременных. Это важнейший препарат, который предотвращает резус-конфликт матери и ребенка, который может провоцировать выкидыши. Лекарство исчезло из аптек Петербурга, Москвы и ряда других регионов. Эксперты утверждают, что рынок иммуноглобулина напрямую зависит от зарубежных поставок.

В причинах сбоя разбиралась корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Препараты для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови не найти ни в петербургских аптечных сетях, ни в аптеках Уфы. В свободной продаже их сложно отыскать даже в Москве.

В одной из аптек Северной столицы препарат все же нашелся, но цена выше аналогов в несколько раз.

Петербурженку Анастасию Строганову сразу предупредили в женской консультации, что препарат иммуноглобулина-антирезус, который ей полагается в рамках ОМС, в дефиците. Женщина хотела купить его самостоятельно, но врачи сообщили: укол делать не будут, аргументируя тем, что, неизвестно, как хранилось лекарство. Анастасия обратилась в частную клинику.

«Мне сказали, что препарат закончился, у них была одна доза, они сделали это предыдущему клиенту и моя запись пропала. Поэтому укол так и не был введен», — рассказала жительница Санкт-Петербурга Анастасия Строганова.

Врачи объясняют: когда у женщины отрицательный резус-фактор крови, а у ребенка положительный, в материнском организме может сформироваться иммуноглобулическая память, то есть иммунитет на кровь ребенка. И проблемы возникнут во время следующей беременности. Поэтому 20-30 лет назад в ходу было мнение что резус-отрицательная женщина может родить только один раз. Сейчас препараты помогают решить эту проблему.

«Возникает резус конфликт. То есть иммунитет матери будет уничтожать кровь ребенка внутриутробно, плода, кровь плода. Это очень опасная ситуация, опасная для будущего ребенка», — объяснила акушер-гинеколог, гемостазиолог, кандидат медицинских наук Елена Донина.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтверждают: препараты этой группы для беременных в дефиците с конца прошлого года.

«В настоящее время существуют проблемы с закупкой препарата в связи с отсутствием предложений на рынке. Централизованно препарат не поставляется. Комитетом по здравоохранению ведется работа по поиску возможностей для осуществления закупки лекарственного препарата», — пояснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Нехватка и в других регионах, и сложилась она не сейчас. По данным аналитиков в 2023 году российский фарм-рынок имел 213 тысяч упаковок иммуноглобулина антирезус, в 2024 на половину меньше — 99 тысяч упаковок. Сейчас объем составляет всего 53 тысячи.

Эксперты объясняют: российский рынок зависит от импортных поставок иммунглобулина-антирезус, отечественный производитель закрывает только 8% потребности.

«Во всем мире наблюдается, скажем так, дефицит плазмы крови, где плазма крови, там из этого же производят основной компонент, из него производят, выделяют, точнее не производят, а выделяют именно глобулин для беременных. И, в общем-то, поэтому компания-производитель зарубежный, имеет возможность выбрать, куда в первую очередь поставлять препарат», — отметил ведущий международный экономист-эксперт фармацевтического рынка, кандидат экономических наук Павел Лисовский.

Эксперты считают: компенсировать дефицит возможно только если закупочные цены вырастут. Производителям невыгодно выпускать препараты. И пока ситуация на фармацевтическом рынке не стабильная, в комитете по здравоохранению Петербурга, например, пообещали временное решение: провести ревизию медучреждений, где препарат в наличии. И всех пациенток, которые в нем нуждаются, перенаправлять туда.