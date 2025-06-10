Путин: в РФ будет продолжена работа по повышению качества медицинской помощи

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

За шесть лет в различных регионах России было построено более 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, рассказал президент.

Путин заявил о продолжении работы по повышению качества медпомощи в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В России будет продолжена работа по увеличению качества и доступности медицинской помощи для граждан страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии медицинских учреждений в субъектах страны.

«У нас на связи сегодня Воронежская область, республики Башкортостан и Кабардино-Балкария, Луганская и Донецкая Народные Республики. Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения», — сказал президент.

Речь идет о капитальном ремонте медицинских учреждений, в числе которых больницы, поликлиники и онкодиспансеры. Путин заявил, то современные объекты — это одно из направлений системной и комплексной работы, целью которой является повышение эффективности отечественного здравоохранения.

Президент добавил, что за шесть лет в различных регионах страны было построено более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Капитальный ремонт провели в 5,5 тысячи медицинских учреждений.

В период с 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей было возведено или отремонтировано почти 300 медицинских учреждений.

«В целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медицинского оборудования. И эта работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан, безусловно, будет продолжена», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал ПМЭФ местом рождения повестки будущего.

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