Вторая группа бойцов ВС РФ возвращена с подконтрольной Киеву территории

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Сейчас защитники Донбасса находятся в Белоруссии.

Группа военнослужащих РФ возвращена с подконтрольной Киеву территории

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Уже вторая группа военнослужащих ВС РФ вернулась с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Они получают всю необходимую помощь: медицинскую, психологическую. Позже, по данным Минобороны РФ, все они будут доставлены на территорию России для лечения и прохождени медицинской реабилитации.

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Украине территории 9 июня. Как писал 5-tv.ru, освобожденные также находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую помощь. Тогда же взамен было передано аналогичное число боевиков ВСУ.

Ранее РФ подготовила первую партию тел боевиков ВСУ, которых привезли к границе с Украиной. Останки собирали в лесопосадках и полях, где проходили ожесточенные бои. Когда украинцы бежали оттуда, они бросали и раненых, и погибших.

Украина не принимает рефрижераторы с телами уже несколько дней.

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