Не доживет до возвращения во дворец: окружение Карла III о его болезни

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

Карл III может не дождаться окончания реставрации Букингемского дворца

Недуг Карла III оказался непоправим

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Британский король проходит крус лечения от рака.

Близкое окружение британского монарха Карла III сомневается в возможности его полного выздоровления от онкологического заболевания. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, в придворных кругах распространилось мнение, что болезнь оказалась неизлечимой. Тем не менее, близкие уверены что, несмотря на серьезность диагноза, именно рак не станет причиной смерти короля.

Одним из печальных следствий болезни может стать тот факт, что Карл III, вероятно, так и не переедет в Букингемский дворец, который в данный момент находится на реставрации. Ремонт резиденции начался несколько лет назад и, по оценкам, завершится лишь через три года. Таким образом, учитывая состояние здоровья монарха, существует вероятность, что он не успеет прожить там ни дня.

Король Карл III публично объявил о диагнозе в феврале 2024 года. С тех пор он проходит лечение, однако подробности об этом не раскрываются. Представители Букингемского дворца ранее подчеркивали, что король продолжает исполнять ряд обязанностей в ограниченном режиме.

Ранее, писал 5-tv.ru, Карл III больше не будет принимать парад верхом из-за болезни.

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