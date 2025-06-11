«Я мама взрослого ребенка»: старшая дочь Бородиной отмечает день рождения

Николай Сердюков подарил падчерице новый фотоаппарат.

Старшая дочь актрисы и телеведущей Ксении Бородиной Мария отмечает 10 июня свой 16-й день рождения. Об этом сообщает Starhit.ru.

Поздравить именинницу приехали подружки, новый муж Бородиной Николай Сердюков и сама Ксения. За оформление гостиной, где проходило празднество, отвечала счастливая мама.

В качестве подарков Мария получила ювелирное украшение от люксового бренда, а отчим подарил фотокамеру Canon стоимостью от 50 тысяч рублей.

«Моя девочка, сегодня тебе исполнилось 16 лет. Боже, я мама такого уже взрослого ребенка, и каждый день этому удивляюсь. Когда в детстве говорили, как же быстро летит время, с тобой оно пролетело как один миг. Я твоя мама и горжусь этим, что первый опыт материнства подарила мне ты. Ты показала, какими могут быть дети: любящими, спокойными, добрыми, ласковыми. Моя девочка, быть твоей мамой — это дар Божий», — поделилась телеведущая.

Поздравить именинницу поспешили коллеги и поклонники звездной мамы, среди которых Ольга Орлова и Наталья Варвина.

«С днем рождения Маруси! Она удивительная, такая трепетная, нежная и чувственная!» — поздравила Марию Наталья Варвина.

Николай Сердюков и Ксения Бородина связали себя узами брака 3 июня 2025 года. Познакомилась пара прошлым летом на съемках реалити-шоу. Новый избранник младше жены на шесть лет.

Это уже третий брак для Бородиной. В 2008-м телеведущая вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова, от которого через год родила дочь Марию. Однако семейная жизнь не задалась, и в 2015 году Ксения сыграла свадьбу с Курбаном Омаровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведуща Ксения Бородина на одном из подкастов призналась, что в первом браке вела себя неправильно — старалась построить образ «хорошей жены», что и привело к разводу.

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