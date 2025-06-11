Вернуть перебежчиков: разработаны препараты для перепрограммирования иммунитета

Они помогают бороться с раковыми опухолями.

Отношение к роли иммунитета при борьбе с раком менялось со временем. Ранее предполагали, что он боролся с опухолью, поэтому его надо стимулировать. Однако сейчас ученые доказали, что онкология становится для иммунитета невидимой, поэтому он не борется. Недавно были разработаны специальные препараты, возвращающие «стражнику организма» «зрение». Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-онколог, профессор, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 1 НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Елена Артамонова.

В этой ситуации действует принцип «выживает сильнейший». По словам эксперта, на раннем этапе иммунитет успешно борется с раковыми клетками. Но части из них удается скрыться. Они и начинают активно размножаться. Именно эти клетки и дают симптомы рака.

«Кроме того, в иммунной системе есть клетки, которые блокируют и останавливают иммунные реакции. Это необходимо для защиты нормальных тканей организма от иммунной системы. Если они перестают нормально работать, могут возникнуть аутоиммунные заболевания. Такие клетки составляют небольшую часть иммунной системы и называются минорными, в их число входят регуляторные Т-лимфоциты (Treg) и миелоидные супрессорные клетки», — рассказала специалист.

Также эксперт подчеркнула, что опухоль учится переманивать на свою сторону клетки иммунитета, чтобы они защищали ее. Более того, она начинает вырабатывать молекулы, подавляющие иммунную систему. Артамонова рассказала, что сейчас разработаны препараты, способные «перевоспитать» «перебежчиков» и натравить их обратно против рака.

Однако эксперт подчеркнула, что такой метод борьбы не работает при раке поджелудочной железы, что обусловлено спецификой опухоли.

Онкологические заболевания являются одной из основных причин смерти среди всего человечества. Стабильно такие недуги занимают верхние строчки рейтингов, уступая лишь болезням системы кровообращения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака и 9,7 миллиона случаев смерти от него. Согласно статистике, каждый пятый житель планеты сталкивается на протяжении жизни с онкологическими заболеваниями. В России в 2024 году всего выявили 630 тысяч пациентов с таким диагнозом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что близкое окружение британского монарха Карла III сомневается в возможности его полного выздоровления от онкологического заболевания.