«Американский майдан» набирает обороты в Лос-Анджелесе

В Калифорнии продолжаются массовые беспорядки, даже не смотря на то, что Трамп посылает туда все новые подразделения национальной гвардии. И если прямых стычек с военными все меньше, то большинство митингующих превратились в мародеров. Грабят магазины, жгут машины.

Понятно, что среди хулиганов очень много мигрантов. Фактически для них это единственный способ остаться в Штатах, тем более, если за эти протесты им платят. Из Лос-Анджелеса — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Всю ночь активисты и полиция подливали бензина в огонь уличной войны.

Вместе с горючим, на улицы выплеснулась ненависть и гнев. Изначально — из-за несправедливых депортаций. Теперь — уже персонально к Трампу.

И вот крупнейший мегаполис западного побережья охвачен, ни больше ни меньше, пламенем революции. Цветной! В духе тех, что на протяжении последних 30 лет с разной степенью успешности силами Госдепа реализовывались в Закавказье, Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, и, конечно, на Украине Вот — Майдан 2014-го.

А это — Лос-Анджелес 2025-го. Внешние атрибуты — один в один. Неугодный лидер — номинальный повод, чтобы вывести на улицы несколько тысяч человек. Продемократически настроенная молодежь вперемешку с бандами радикалов.

И даже методички — те же. Вот — гонконгская, шестилетней давности. А вот та, что распространяется среди протестующих сегодня: как себя вести во время протестов.

И еще одна классическая черта майдана — сакральные жертвы. Первая есть: профсоюзный лидер Дэвид Уэрта. Его на днях задержали за конфликт с полицейским. Теперь беспорядки творят его именем.

А вот что будет, если в созданную для всего остального мира «майданную методичку» добавить немного национального колорита. Протестующие, преимущественно темнокожие, грабят магазины: теперь во имя не расовой справедливости, а ­из солидарности с мигрантами.

Одним из первых, например, обнесли магазин техники Apple.

Еще из отличительных черт — жестокость полиции. Вот, что такое «жестко винтят»

Обычно американцы осуждают действия силовиков во время протестов за границей, а сами вообще не стесняются.

Полиция ведет прицельную охоту на журналистов.

А вот видно, как в фотографа газеты «Нью-Йорк пост» профессионально целится полицейский. Стреляет и попадает точно в лоб. Резиновой пулей.

Дональд Трамп уже направил в Калифорнию не только национальную гвардию, но даже морскую пехоту. И прямо говорит, что мятежники действуют осознанно.

«Это оплаченные провокаторы. Вы думаете, кто-то просто так подходит к бордюру, начинает долбить куски, имеет все необходимое оборудование и раздает это другим, чтобы использовать как оружие? Это оплаченные мятежники, подстрекатели и провокаторы», — высказался президент США Дональд Трамп.

Губернатор Калифорнии, все по тому же классическому сценарию майдана, тут же рассказывает всему миру, что Трамп бросил своих силовиков без снабжения. Вот же они, вынуждены спать прямо на полу. При этом сам фактически перешел на сторону протестующих. И провоцирует президента.

«Ну приходи за мной, арестовывай меня, давай покончим с этим, крутой парень», — отметил Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии.

И уж не потому ли Лос-Анжделес полыхает кострами майдана, что Трамп вернул на родину сотни сотрудников USAID, и они по старой памяти занялись тем, что умеют лучше всего? На ум приходит старая штука: «почему в США не может быть цветной революции? Потому что там нет американского посольства». Так вот, она больше не актуальна.