Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу

Эфирная новость 7 0

В честь исторического достижения каждому игроку команды вручили автомобиль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как должен завершаться идеальный футбольный матч, сегодня можно было увидеть в Узбекистане, где национальная сборная сыграла свой первый матч после того, как пробилась на Чемпионат мира по футболу.

Каждый из игроков получил в подарок автомобиль, ведь в истории Узбекистана это первый выход команды на международные соревнования такого уровня. И по большому счету узбеки уже одержали свою главную футбольную победу, хотя Чемпионат мира пройдет только следующим летом.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:39
Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
4:20
Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
3:55
«Это расчеловечивание»: Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела погибших
3:28
Забрать грибок на память: эксперт рассказала об опасностях маникюра в салонах
3:07
«Освещать людям путь»: Лещенко поделился своими планами о выступлениях на сцене
2:45
В Москве назвали лучшие сериалы по версии ТЭФИ-2025

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
Бьянка против соседей: певица решила купить новое жилье
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025