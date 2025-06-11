Данные нужны для «выдачи аттестата»: мошенники начали обманывать выпускников

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Мошенники начали обманывать выпускников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Злоумышленники также выманивают деньги у школьников, обещая скидки на платья и приглашая на концерты.

В преддверие выпускных в России активизировались мошенники. Как распознать аферистов и не попасть на их уловки в предпраздничной суете — выяснили «Известия».

Зачастую, злоумышленники обманывают выпускников и родителей под видом учителей. Создают фейковый аккаунт и выпрашивают личные данные — якобы для заполнения аттестата, оформления благодарностей и наград.

Есть и другая схема. Выпускников приглашают на торжества, концерты. Предлагают скидки на костюмы, платья и услуги стилиста. Вот только ссылка ведет прямиком на фишинговый сайт. Ввод своих данных на подобном ресурсе грозит потерей денег, аккаунтов и праздничного настроения.

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