Сеть по легализации незаконных мигрантов выявили в Подмосковье
Мошенники делали в Московской области фиктивные документы и регистрации
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Все фигуранты дела заключены под стражу.
В Подмосковье вскрыли преступную сеть по легализации незаконных мигрантов.
На протяжении двух лет злоумышленники делали иностранцам фальшивые документы и помогали оформлять фиктивную регистрацию. В группировку входили восемь человек. Все они выходцы из стран ближнего зарубежья. Во время обысков у них обнаружили целый арсенал разных печатей и штампов. Все фигуранты дела заключены под стражу.
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