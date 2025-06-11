Электрошок и порка ремнем: подросток оказался в больнице после «адского» квеста

Владельцам «адского» квеста в Петербурге удалось избежать наказания. Суд сегодня встал на сторону организаторов опасной игры. За собственные деньги люди приходили буквально на пытки. По словам клиентов этой студии, их били током, ремнем и привязывали к кроватям. А один из подростков после квеста и вовсе оказался в больнице. Почему позиция пострадавших оказалась не убедительной? Из зала суда передает корреспондент «Известий» Елизавета Двирник.

Таскали за волосы, били электрошокером и приковывали несовершеннолетних клиентов к кровати, но невиновны.

Организаторы квеста под названием «Хостел. Культ дьявола» обещали клиентам незабываемый опыт и острые ощущения. И в общем, слово сдержали — шестеро подростков, посетивших игру в феврале 2023 года, запомнили ее на всю жизнь. Ждали приключений и загадок, но вот того, что их будут пороть ремнем, толкать в грудь, ломать руки — не подозревали.

«Состояние у него было ужасное. То есть он вообще не помнит, как доехал после квеста, так как были нанесены многочисленные удары электрошокером, он был дезориентирован», — рассказала мать пострадавшего подростка Ирина Леонова.

После ЧП возбудили уголовное дело об организации услуг, не соответствующих требованиям безопасности и о причинении вреда здоровью средней тяжести. Кроме перелома руки, по словам Ирины, у ее сына диагностировали ушибы и электротравму. У юноши врожденная сердечная патология, а удары шокером пришлись именно в левую часть груди. В рамках следствия проводили две судебно-медицинские экспертизы. Одна из них признала, что молодой человек сломал руку на игре, другая — что перелом случился на три недели раньше. Именно это суд и принял во внимание. Угрозы жизни, согласно решению суда, тоже не было.

Циолковского, 13-15. Двор как двор, каких в Петербурге сотни. О том, что здесь пытали, били током, привязывали к кроватям — пусть в шутку, но все-таки больно — уже ничего не напоминает. После инцидента на «адском квесте» арендатор исчез и больше не вернется, уверены соседи.

Но бизнес не развалился — наоборот окреп и переехал ближе к центру, метро «Маяковская». Теперь здесь программа называется «Секретные материалы». Организаторы обещают загадки и препятствия в поисках информации об опасном вирусе, необычную завязку и интересный сюжет. Хорошо хоть, что не электрошокер.

Адский квест на Циолковской улице в Петербурге — не единственный пример развлечений с опасными последствиями. Все в том же 2023 году на Васильевском острове группу 11-летних школьников били бутафорским молотком. Вот только реквизит оказалась слишком реалистичным. Пострадавшему подростку пришлось выплатить компенсацию — 100 тысяч рублей.

А на Лифляндской улице во время квеста «Астрал» участники упали друг на друга. 16-летнюю девушку увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. По делу проводилась проверка, но до суда дело так и не дошло. Ведь посетители сами позволили над собой издеваться и оставили расписку.

«Я полагаю, что в принципе такая расписка не соответствует действующему законодательству и не снимает бремя обязанности организаторов квеста проводить его таким образом, чтобы никто ни в коем случае не получил какого-либо вреда здоровью», — отметил адвокат Павел Аринушкин.

А вот суд посчитал иначе. Выходит, если клиент платит и берет ответственность, его можно действительно отправлять в настоящий ад. И где именно проходят рамки дозволенного? Что если человек согласится на то, что в него выстрелят или нападут с топором? Возможно еще будут разъяснения. Пострадавшие в адском квесте не согласны с решением суда и будут его оспаривать. Их приключение тянется уже два года и пока не заканчивается.